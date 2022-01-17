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Son dakika: Türkiye ve Arnavutluk arasında önemli anlaşmalar

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Giriş Tarihi: 17.01.2022 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022
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Son dakika: Türkiye ve Arnavutluk arasında önemli anlaşmalar

Son dakika haberleri... Türkiye ve Arnavutluk arasında farklı alanlardaki anlaşmaları içeren vesikalar imzalanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama törende bulunuyor.

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