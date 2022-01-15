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Beyoğlu’nda izinsiz yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Beyoğlu’nda izinsiz yürüyüş yapan 83 kişi gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu’nda dün izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayıp karşılık veren kişilerin adli işlemleri tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla serbest bırakıldığı kaydedildi

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