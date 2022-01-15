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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taburcu edildi

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Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taburcu edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

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