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Millet Partisi Genel Başkanı Edibali hayatını kaybetti | Aykut Edibali kimdir ölüm sebebi ne?

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Millet Partisi Genel Başkanı Edibali hayatını kaybetti | Aykut Edibali kimdir ölüm sebebi ne?

Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti. Peki Edibali'nin ölüm ebebilinin ölüm sebebi ne? Cenaze töreni ne zaman? Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında hayatını kaybetti.

DEVLET TÖRENİ DÜZENLENECEK

Edibali için bugün Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek. Edibali'nin naaşı 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

Aykut Edibali, Yeniden Milli Mücadele isimli hareketin başlatılmasında öncü görevi üstlendi ve 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi'nin lideri olmuştu.

Edabili'nin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

AYKUT EDİBALİ KİMDİR

Aykut Edibali 13 Nisan 1942 tarihinde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yeniden Milli Mücadele isimli bir siyasi hareket başlattı. Bunun yanında Yeniden Milli Mücadele, Bayrak, Pınar, Çınar, Gerçek, Çağrı gibi dergilerde de yazılar yazdı. 1984 yılında Islahatçı Demokrasi Partisi kurdu ve genel başkanlık makamına getirildi. 1991'de üçlü ittifak olarak adlandırılan Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi ile Islahatçı Demokrasi Partisi arasında yapılan koalisyonda önemli çalışmalarda bulundu. 19. dönemde Kayseri milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Öte yandan Islahatçı Demokrasi Partisi'nin ikinci olağan kongresinde Birlik Barış Partisi, Bayrak Partisi ve Millet Partisi IDP'ye katıldı. Daha sonra partinin yeni ismi Millet Partisi olarak belirlendi. Bunun yanında başkanlık görevine de Aykut Edibali seçildi.

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