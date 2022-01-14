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Dışişleri'nden 'Azerbaycan' mesajı

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Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Dışişleri’nden ’Azerbaycan’ mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nca Azerbaycan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30'uncu yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajda, "Bugün 30 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye ile çok daha güçlü bir Azerbaycan mevcut olup, iki ülkenin kardeşliği ve yakın iş birliği, ortak bölgelerinde barış ve istikrarın da büyük bir güvencesi haline gelmiştir" denildi.

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