Son dakika: Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki görüşme 1,5 saat sürdü! Dışişleri Bakanlığından flaş açıklama
Son dakika haberine göre diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, normalleşme süreci kapsamında Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasında Moskova'da gerçekleştirilen görüşme 1,5 saat sürdü. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır" denildi.
Moskova'da 13 yıl sonra gerçekleşen Türk-Ermeni görüşmeleri sona erdi.
Türkiye ve Ermenistan'ın atadıkları özel temsilciler, Serdar Kılıç ve Ruben Rubenyan, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için ilk görüşmeyi Moskova'da gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Ankara-Erivan hattında diplomasi trafiği Moskova'da başladı. Özel temsilciler, normalleşme adımları kapsamında atılacak adımlar ve müzakere sürecinin seyrine ilişkin ayrıntıları değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlk toplantı dışında temasların doğrudan olmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve sınırın yeniden açılmasının beklendiği ifade edildi.
Normalleşme adımları kapsamında Erivan yönetimi 2022 başında Türk ürünlerine yönelik boykot kararını uzatmama kararı almıştı.
İLK GÖRÜŞME TAMAMLANDI
Türkiye ile Ermenistan arasında özel temsilciler arasında geçen ilk görüşme özel temsilciler arasında gerçekleşti.
Diplomatik kaynaklara göre görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da yapılan Türk- Ermeni görüşmelerine dair açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova'da biraraya gelmiştir. Özel Temsilciler, olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşen bu ilk görüşmelerinde, Türkiye ve Ermenistan arasında diyalog yoluyla yürütülecek normalleşme sürecine yönelik olarak ön görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Taraflar, müzakereleri tam normalleşme hedefiyle ön şart olmaksızın sürdürme hususunda mutabık kalmışlardır."
TEMSİLCİLERİN ATANMA SÜRECİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13 Aralık 2021'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığının sinyallerini vermişti.
Büyükelçi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.
Ermenistan da Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci olarak atamıştı.
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