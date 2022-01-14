14 Ocak 2022, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camisi’nde kıldı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Tuzla'daki İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.

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