28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan SON DAKİKA Türkiye ve Ermenistan açıklaması

Rusya'dan SON DAKİKA Türkiye ve Ermenistan açıklaması

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
ABONE OL
Rusya’dan SON DAKİKA Türkiye ve Ermenistan açıklaması

Son dakika haberi... Türkiye ile Ermenistan normalleşme yoluna girdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, "Ermenistan ile Türkiye arasındaki normal komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulmasından tüm dünya istifade edecektir. " dedi ve kritik mesajlar verdi. İşte dünya haberimizin detayları...

SON DAKİKA: Polyanski, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin Moskova'da yapılması planlanan görüşmelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Polyanski, görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve destek verdiklerini söyledi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ"

Polyanski, "Biz, yakın bölgesel angajmandan yanayız ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesini memnuniyetle karşılarız. Toplantının Moskova'da yapılacak olması sürpriz değil, hem Türkiye hem de Ermenistan ile iyi bir ortaklığımız var. Ekonomik ve bölgesel ağları teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Bunun çok hassas bir süreç olduğunu ve taraflar arasında güven eksikliği ve şüphe bulunduğunu belirten Polyanski, "Dolayısıyla bunu aşmamız gerekiyor ve eğer yapabilirsek Ermenistan ile Türkiye arasındaki normal komşuluk ilişkilerinin yeniden kurulmasından tüm dünya istifade edecektir. Şu an buna oldukça uzağız. Adım adım ilerleyelim ve iki ülkenin olası açılımlarını teşvik edelim." ifadelerini kullandı.

Rusya’dan SAVAŞ açıklaması

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA