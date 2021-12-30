Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile "normalleşme" açıklaması

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve dünya gündemine dair soruları yanıtladı.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞMESİ

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı ile ilgili, "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" dedi.

KAFKASYA'DA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri normalleştirmek için çalışırken, 6'lı formatta da atılabilecek adımlar var. Bunlar aslında birbirini tamamlayıcı unsurlar." açıklamasını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun mesajlarından öne çıkanlar şöyle;

6 DEVLETLİ İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ

Sonuçta Güney Kafkasya'da istikrar için komşu ülkelerin de desteği önemli.

Gördüğümüz kadarıyla şu anki Ermenistan yönetimin yaşadığı en büyük zorluk, savaşın da kaybedilmesinin etkisiyle daha da radikalleşen bir grubun var olması. Özellikle Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada.