Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile "normalleşme" açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı ile ilgili, "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" dedi.
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye ve dünya gündemine dair soruları yanıtladı.
TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞMESİ
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk toplantısı ile ilgili, "Henüz daha tarihi belli değil ama ocak ayı içinde olması bekleniyor" dedi.
KAFKASYA'DA TÜRKİYE'NİN ROLÜ
Çavuşoğlu, "İkili ilişkileri normalleştirmek için çalışırken, 6'lı formatta da atılabilecek adımlar var. Bunlar aslında birbirini tamamlayıcı unsurlar." açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun mesajlarından öne çıkanlar şöyle;
6 DEVLETLİ İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ
Sonuçta Güney Kafkasya'da istikrar için komşu ülkelerin de desteği önemli.
Gördüğümüz kadarıyla şu anki Ermenistan yönetimin yaşadığı en büyük zorluk, savaşın da kaybedilmesinin etkisiyle daha da radikalleşen bir grubun var olması. Özellikle Karabağ Ermenilerinin tutumu ortada.
"RUSYA BİZİ TEHDİT OLARAK GÖRMESİN"
Biz nasıl onları bir tehdit olarak görmüyorsak, Rusya'nın da Türkiye'nin üye olduğu teşkilatları kendisine bir tehdit olarak görmemesi gerekiyor.
TALİBAN'IN KADINLARA KARŞI TAVRI
Kadınlar konusunda, kızların eğitimi konusunda Taliban'ın eskisine göre daha olumlu mesajlar verdiğini ve daha olumlu adımlar attığını görüyoruz.
"TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL AKTÖR"
Bizim bir taraftan ilişkileri geliştirirken diğer taraftan artık küresel bir aktör olarak göründüğümüze göre dünyada var olan sorunların çözümüne katkı sağlamamız lazım.
KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLER
Körfez ülkeleriyle de Körfez İş Birliği Konseyi ile de bizim ilişkilerimiz hep iyi gitmiştir.
BAE-TÜRKİYE TİCARET HATTI
Karayolu taşımacılığı konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden bize bir anlaşma imzalama teklifi geldi. Biz de buna olumlu yaklaştık.
LİBYA SEÇİM KRİZİNİ ATLATIR MI?
Bir ülkenin özellikle Libya konumundaki bir ülkenin birliğinin sağlanabilmesi için en önemli yöntemlerden bir tanesi seçimlerin yapılması.
NÜKLEER MÜZAKERELER VE İRAN
Amerika, Batı, Avrupa Birliği; İran'la anlaşırsa İsrail bundan niye rahatsız oluyor? Sonuç itibarıyla bu ülkeler anlaşıyorsa bize de bu ülkeleri desteklemek düşer.
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