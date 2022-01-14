Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’yi kabul etti

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Kritik kabüle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.

ELE ALINAN KONULAR

Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.