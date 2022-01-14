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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’yi kabul etti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’yi kabul etti

SON DAKİKA HABERLERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?

Kritik kabüle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da eşlik etti.

ELE ALINAN KONULAR

Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

2 önemli görüşme 2 ÖNEMLİ GÖRÜŞME

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