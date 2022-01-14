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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 14 Ocak koronavirüs vaka ve vefat tablosu

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 14 Ocak koronavirüs vaka ve vefat tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2021 tarihine ait Türkiye'nin yeni tip korona virüs (Kovid-19)  tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni tip korona virüs (Kovid-19) tablosu açıklandı. İşte vaka, vefat ve aşılama rakamları...

67 BİN 857 VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 56 bin 256 oldu.

BAKAN KOCA'DAN "TURKOVAC" ÇAĞRISI

Sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği gibi, Turkovac'ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac'ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac'ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,93, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,20 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 138 milyon 826 bin 560 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI

13 OCAK

12 OCAK

11 OCAK

10 OCAK

9 OCAK

8 OCAK

7 OCAK

6 OCAK

5 OCAK

4 OCAK

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