Son dakika: Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Son dakika gelişmesine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındığı belirtilirken, Suriye ve Ukrayan'da yaşanan son durumunda konuşulduğuna vurgu yapıldı. İşte detaylar...
SON DAKİKA HABERLERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.
SURİYE VE UKRAYNA DETAYI
Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
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