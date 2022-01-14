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Din düşmanları işbaşında! Fondaş TELE1'de skandal ifadeler: Kur’an kursları beyinde kilitlenmeye yol açıyor

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Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Din düşmanları işbaşında! Fondaş TELE1’de skandal ifadeler: Kur’an kursları beyinde kilitlenmeye yol açıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirerek 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı. Özel'in bu açıklamalarının ardından CHP yandaşı TELE1 ekranlarında din eğitimi hakkında skandal ifadeler kullanıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kurslarını eleştirdi.

"Eğitimde birlik var, kanunu var. Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi?" diyen Özel, "Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmayı zorunlu yapmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

DİN EĞİTİMİNE 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ" DEDİ
Din eğitimine 'orta çağ zihniyeti' diyen Özel, şunları söyledi:

"Bu kafayla, bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var."

TELE1 EKRANLARINDA SKANDAL İFADELER

CHP'li Özel'in skandal ifadelerini kişisel söz gibi gösterip kapatmaya çalışalar da TELE1 ekranlarında din düşmanları işbaşındaydı.

Merdan Yanardağ moderatörlüğündeki 5. boyut programında "4-6 yaş Kur'an kursları beyinde kilitlenmeye yol" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Eğitim-Sen, Kırıkkale'de sabah namazı buluşmaları laikliğe aykırı diyerek iptali için dava açtı.

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