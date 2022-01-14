AK Partili Numan Kurtulmuş’tan CHP’li Özgür Özel'e: Tam bir zır cahillik! Karanlığın tam daniskası
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP’li Özgür Özel’in 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamasına sert bir dille tepki gösterdi. TRT’de açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, “Çocuklarımızın eğitimi için Orta Çağ zihniyeti demesi, bununla da yetinmeyip fizikten ne anlarlar, matematikten ne anlarlar, bunlar tam bir karanlıktır demesi tam bir zır cahilliktir, karanlığın tam daniskasıdır.” ifadelerine yer verdi.
CHP'li Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde 4-6 yaş çocuklara verilen din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı. Skandal sözlerin ardından pek çok makamdan kendisine tepkiler gelirken bir eleştiri de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi. TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Numan Kurtulmuş, bu skandal ifadeleri, "Karanlığın tam daniskasıdır" şeklinde yorumladı.
CHP'li isimlerin yaptığı skandal açıklamalara değinen Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 'helalleşme' çıkışına vurgu yaparak sert tepki gösterdi.
CHPLİ ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİ
4-6 yaş grubuna yönelik din eğitimini 'Orta Çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e isim vermeden yüklenen Kurtulmuş, "'CHP, bir arayış içerisinde diyerek' inanası geliyor insanın. Tam inanacakken birisi kalkıp bir şey söylüyor. 'Orta Çağ zihniyeti' demesi, bununla yetinmeyip 'Fizikten matematikten ne anlar' demesi tam bir zır cahilliktir. Karanlığın tam daniskasıdır." şeklinde konuştu.
Kurtulmuş, Özel'in açıklamalarını 'ilimden, medeniyet tarihinden bir şey görmeyen bir zihnin ortaya koyduğu bir şey' olarak niteledi.
"KALK ÖZÜR DİLE"
Helalleşme çıkışı sonrası bir vatandaş olarak 'CHP iyi bir şey yapacak herhalde' dediklerini fakat yapılan açıklamalar sonrası partinin aynı tas aynı hamam politikalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Herhalde burada da dili sürçmez diyoruz. Kalk bir özür dile, 'Bu bizi temsil etmiyor' de... Yok. 'Kur'an Orta çağla yan yana getirilemez' dese, millet helalleşmeye inanacak." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI
Bu konuları konuşurken dahi canlarının sıkıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Başka bir CHP'li kalkıp, affedersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edecek, Müslümanlığı karşısına alarak 'Sen FETÖ'cünün Allah'ısın' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu lütfen bu adamlarınıza fren yaptırın" mesajını verdi.
"SEÇİM" MESAJI
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız." dedi.
Seçimlerin 2023'ün Haziran ayında, vaktinde olacağını vurgulayan Kurtulmuş, "Erken seçim tartışmaları ile Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız. Biz parti olarak da ama her zaman seçime hazır bir vaziyette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir şekilde haftanın her günü arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.
Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye'de yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında birinci parti olduğunu bildirdi.
"BUNA İNANIYOR VE BU İSTİKAMETTE YÜRÜYORUZ"
Aralık ayında yaşanan dövizdeki dalgalanma ve bunun ortaya çıkardığı hayat pahalılığının etkilerinin farkında olduklarını belirten Kurtulmuş, "Ama sonuç itibarıyla da burada bu etkilerin ortadan kaldırılması için samimiyetle gayret ile bir mücadele verildiğini vatandaşımız da görüyor." dedi.
Kurtulmuş, 2023 seçimlerinde AK Parti'nin hedefinin sorulması üzerine, "Yani şimdi yeni sistemin Cumhurbaşkanlığını kazanmak için yani hükümeti kazanmak için, eski sistemdeki hükümet artık Cumhurbaşkanı seçimi. Hükümeti kazanabilmek, yürütmenin sizin elinizde olabilmesi için sizin 50+1 almanız lazım ve iki sefer de bu 50+1'i almış olarak yolumuza devam ediyoruz. İnşallah 2023'te de hiçbir problem olmadan Sayın Cumhurbaşkanımız 50+1'in çok üstünde bir oy ile yeniden Cumhurbaşkanı, vatandaşımızın oylarıyla demokratik kurallar içerisinde milletimizin tercihleriyle seçilecektir. Buna inanıyor ve bu istikamette yürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
CHP'YE HDP'Lİ SEMRA GÜZEL ELEŞTİRİSİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ilişkin yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dünyanın hiçbir yerinde silahla bombayla terörle anarşi ile demokrasi yan yana durmaz 'Ben demokratım ama silahla bunu yapacağım.' olmaz. 'Bomba patlatacağım adam öldüreceğim. Adam kaçıracağım. Dağ da mücadele vereceğim ama ben demokratım.' olmaz, dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Dolayısıyla demokrasiyle silahı, terörü ve terör örgütlerini yan yana getirmek aslında demokrasiye yapılacak en büyük düşmanlıktır. Çok net söylüyorum, burada hiçbir tevile gerek yok hiçbir tevilin içine girip kendini zora sokmasınlar. Sadece o hanımefendi için değil, yani terörle bu anlamda gerçekten içli dışlı olan, yani silahın gölgesinde resim çektiren ve irtibatları belli olanların gerçekten demokrasiye büyük zarar verdiklerini, oy aldıkları kitlelerin de hakkını hukukunu korumak yerine onların da aleyhine bir siyasi anafor oluşturduklarını görmeleri lazım. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu ya da bir başka birisi sakın ha bir şekilde bunu üstünü örtmeye kalkmasın, bu açıktır, tarife bile ihtiyaç yoktur.
Kurtulmuş, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e ilişkin, "Bu resmin ne zaman çekildiğinin hiçbir önemi yoktur, eli silahlı bir teröristle resim çektiren birisinin varlığı izah edilemez, demokratik kurallar içerisine sokulamaz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE DE KUZEY KIBRIS DA BUNLARA PRİM VERMEYECEK"
Kıbrıs meselesinin sorulması üzerine Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türkiye olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz Kıbrıs ile ilgili başından itibaren hep yapıcı noktada olduk. Yani çözümse çözüm bulalım, iki taraflı bir şey nasıl olacak yani. Fakat gördük ki artık Rumların bu dayatmacı, Yunan tarafının da bazı Avrupa ülkelerinden aldığı desteklerle oldu bittiler ile bu meseleyi kapatma tezleri bitmiştir. Artık Türkiye de Kuzey Kıbrıs da bunlara prim vermeyecektir, vermemektedir. Yeni bir dönem başlamıştır o da şudur, bundan sonra Kıbrıs üzerinde konuşuyorsak iki devletli bir çözüm bundan sonraki süreçte tek çıkar yoldur. Bunun da bir alternatifi kalmamıştır."
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