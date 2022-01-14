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Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Son dakika: Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Son dakika haberine göre Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Rus Donanması'na ait, 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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