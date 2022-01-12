12 Ocak 2022, Çarşamba
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THY’nin ‘Mega Taşınma’ belgeseli National Geographic Türkiye’de yayınlanacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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THY’nin ‘Mega Taşınma’ belgeseli National Geographic Türkiye’de yayınlanacak

Türk Hava Yolları 12 saat içinde Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşındı. 16 Ocak’ta National Geographic Türkiye’de yayınlanacak olan Mega Taşınma belgeselinin  ilk gösterimi gerçekleştirildi.

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