KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!

13 Haziran 2020 tarihinde temeli atılan projede dev projede tamamlanma oranı büyük bir hızla ilerlerken başvuru sahipleri arasında hak sahiplerini belirlemek adına kura çekimi yapılacağı ilan edilmişti.

2+1 açık mutfak tipindeki konutlar için satış fiyatı 227 bin 900 TL olarak belirlenirken peşinat 45 bin TL ve aylık taksit ise 2 bin 250 TL olarak belirlendi. 2+1 kapalı mutfak tipindeki daireler için satış fiyatı 257 bin 600 TL olurken 3+1 daire fiyatı ise 305 bin 250 TL oldu.