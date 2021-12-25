KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!
KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, KİPTAŞ’ın Silivri’de inşa edeceği konutlara yoğun ilgi göstermişti. 228 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılacak konutların aylık taksit tutarı 2 bin 200 TL olarak belirlendi. Konutların hak belirleme kurası için 25 Aralık 2021 tarihi belirlenmişti. Peki; KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi erişime açıldı mı? İşte; KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!
KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranına erişim açılıyor. 25 Aralık'ta gerçekleştirilen kura töreninde hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişinin ardından vatandaşlar KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte; ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin beklediği KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi!
KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI!
Aşağıdaki bağlantıdan KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz!
KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
474 adet 2+1 açık mutfak tipinde üretilecek olan ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan daire, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 konuttan oluşacak olan KİPTAŞ Silivri 4. etap projesi kapsamında 1.396 kişi ev sahibi olma imkanı yakaladı.
13 Haziran 2020 tarihinde temeli atılan projede dev projede tamamlanma oranı büyük bir hızla ilerlerken başvuru sahipleri arasında hak sahiplerini belirlemek adına kura çekimi yapılacağı ilan edilmişti.
2+1 açık mutfak tipindeki konutlar için satış fiyatı 227 bin 900 TL olarak belirlenirken peşinat 45 bin TL ve aylık taksit ise 2 bin 250 TL olarak belirlendi. 2+1 kapalı mutfak tipindeki daireler için satış fiyatı 257 bin 600 TL olurken 3+1 daire fiyatı ise 305 bin 250 TL oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!
- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?
- James Webb fırlatma canlı izle: James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? James Webb görevi nedir?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!
- İndirim sonrası Apple iPhone 11,12,13, SE fiyatları! Apple fiyat listesi nasıl oldu? İşte yeni iPhone listesi!
- Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…
- Altın fiyatları 25 Aralık günü nasıl? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? Altında son durum…
- İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava uyarısı bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı?
- 2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
- 1 alana 1 bedava kampanyası! Fiyatlar düştü, elinizi çabuk tutun! Et, peynir, süt birçok üründe indirim! A101 aktüel kataloğu...
- 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları belli oldu mu?