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KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!

KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, KİPTAŞ’ın Silivri’de inşa edeceği konutlara yoğun ilgi göstermişti. 228 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılacak konutların aylık taksit tutarı 2 bin 200 TL olarak belirlendi. Konutların hak belirleme kurası için 25 Aralık 2021 tarihi belirlenmişti. Peki; KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi erişime açıldı mı? İşte; KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!

KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranına erişim açılıyor. 25 Aralık'ta gerçekleştirilen kura töreninde hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişinin ardından vatandaşlar KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranına ulaşmaya çalışıyor. İşte; ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin beklediği KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi!

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI!

Aşağıdaki bağlantıdan KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçlarına ulaşabilirsiniz!

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

474 adet 2+1 açık mutfak tipinde üretilecek olan ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan daire, 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak, 111 m2 olan 220 adet 3+1 konuttan oluşacak olan KİPTAŞ Silivri 4. etap projesi kapsamında 1.396 kişi ev sahibi olma imkanı yakaladı.

13 Haziran 2020 tarihinde temeli atılan projede dev projede tamamlanma oranı büyük bir hızla ilerlerken başvuru sahipleri arasında hak sahiplerini belirlemek adına kura çekimi yapılacağı ilan edilmişti.

2+1 açık mutfak tipindeki konutlar için satış fiyatı 227 bin 900 TL olarak belirlenirken peşinat 45 bin TL ve aylık taksit ise 2 bin 250 TL olarak belirlendi. 2+1 kapalı mutfak tipindeki daireler için satış fiyatı 257 bin 600 TL olurken 3+1 daire fiyatı ise 305 bin 250 TL oldu.

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