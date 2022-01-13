KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler 2+1 3+1 kura sonuçları!
KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi! KİPTAŞ’ın Tuzla Aydınlıkevler’de inşa edeceği konutların hak sahipleri kura çekilişiyle belli oluyor. Projeye ismi çıkmayan kişilere ön başvuru bedelleri iade edilecek. Kazananlar 120 ay vade imkanıyla ev sahibi olabilecek. Peki; KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte; KİPTAŞ Tuzla kura sonuçları…
KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler 2+1 3+1 kura sonuçları! KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi arama motorlarında sorgulanıyor. KİPTAŞ'ın İstanbul Tuzla ilçesinde inşa edeceği konutlara yoğun ilgi gösterilmişti. Başvuru işlemlerinin ardından, kura çekilişi 13 Ocak günü tamamlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından; KİPTAŞ Tuzla kura sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki; KİPTAŞ Tuzla kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
KİPTAŞ TUZLA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!
KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve isim listesini sorgulayabilirsiniz.
KİPTAŞ TUZLA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
ÖN BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK
Ön başvuru bedelleri, kura sonucunda asil hak sahibi olamayan katılımcılara kura çekiliş tarihinden sonraki beş (5) iş günü içerisinde, aynen ve faizsiz olarak iade edilecektir. Ancak kredi kartı veya banka kartlarına yapılan iade bedelleri bankalara bağlı olarak işlem gerçekleştikten 2-7 iş günü sonra yansıyabilmektedir.
Ön başvuru ödemesi mobil/internet bankacılığı kullanılarak havale/EFT ile yapılmışsa paranın ödendiği İBAN numarasına, ödeme kart ile yapılmışsa tahsil edildiği karta, bankamatik veya şubeden yapılmışsa katılımcı tarafından başvuru esnasında verilen İBAN numarasına iade edilecektir.
120 AY VADE İMKANI
KİPTAŞ Aydınlık Evler projesinde 88 metrekare alana sahip 210 adet 2 oda 1 salon kapalı mutfak konut, 79 metrekare alana sahip 40 adet 2 oda 1 salon açık mutfak konut, 104 metrekare alana sahip 71 adet 3 oda 1 salon konut mevcut.
Merakla beklenen KİPTAŞ Aydınlık Evler Tuzla projesinde yüzde 40 engelli vatandaşlara, şehit ve gazi yakınlarına ve sağlık çalışanlarına bazı ayrıcalıklar sağlanıyor.
120 ay vade imkanı sağlanan Aydınlık Evler KİPTAŞ projesi 21 blok şeklinde inşa ediliyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olacağı Aydınlık Evler projesinde taksitler 3 bin 400 liradan başlıyor.
KİPTAŞ Tuzla Aydınlık Evler projesinde konutların yanı sıra 21 dükkan ve 1 kreş de yer alıyor.
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- KİPTAŞ Tuzla kura çekiliş sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler 2+1 3+1 kura sonuçları!
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