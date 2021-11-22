Dikkat çeken rapor! İstanbul’da sahte para Ankara’da tefecilik

7 bin 587 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Parada sahtecilik suçuna yönelik 805 operasyon yapıldı. 2020'de yakalanan sahte paraların yüzde 98'ini ABD doları, yüzde 2'sini ise TL, euro ve diğerleri oluşturdu. En çok 50 euroların sahteleri yakalandı. En çok sahte para ele geçirilen iller arasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u Kocaeli, Denizli, Mardin, Hatay, Ankara, Samsun, Van, Antalya ve Gaziantep izledi.

TEFECİLERE BİN 156 OPERASYON

Tefecilik suçuna yönelik 166'sı planlı, bin 156 operasyon gerçekleştirilirdi. Bu suça yönelik en çok olay sırasıyla Ankara, Adana, Şanlıurfa, İstanbul, Antalya, İzmir, Adıyaman, Konya, Mersin ve Bursa'da oldu.

Nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik ise 547 operasyon gerçekleştirildi. 2020'de öne çıkan nitelikli dolandırıcılık suçları ise şöyle: "Evlenme vaadiyle mağdurdan para talep edilmesi", "telefonda kendini emniyet, jandarma, istihbarat veya savcılık görevlisi olarak tanıtıp para talebinde bulunulması", banka veya diğer kredi kurumlarından kredi temin etme."