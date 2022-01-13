13 Ocak 2022, Perşembe
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İzmir'de geçen yıl 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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İzmir’de geçen yıl 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen 520 kaçakçılık operasyonunda 757 şüpheli gözaltına alındı.

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