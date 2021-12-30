Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonu! Onlarca tabanca ele geçirildi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, suç örgütlerine silah temin edenlere yönelik düzenledikleri operasyonda, 2 otomobil içerisinde 50 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirdi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri, kentte suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçti.
Bismil'de 2 otomobil içerisinde silah olduğu bilgisini alan ekipler, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Ekipler, takibe alınan araçlara 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayıp kaçan sürücüler, polisin sıkı takip ile araçlarıyla birlikte durduruldu.
KOM ekipleri tarafından çevresi sarılan otomobillerden indirilen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla 2 otomobilde detaylı arama yapıldı. Ekipler, otomobillerin gizli bölmeleri dahil olmak üzere birçok noktasında ruhsatsız 50 adet tabanca ve şarjör buldu. Toplanan silahlar kriminale götürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.
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