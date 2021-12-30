Diyarbakır’da kaçakçılık operasyonu! Onlarca tabanca ele geçirildi

KOM ekipleri tarafından çevresi sarılan otomobillerden indirilen 6 şüpheli, gözaltına alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararla 2 otomobilde detaylı arama yapıldı. Ekipler, otomobillerin gizli bölmeleri dahil olmak üzere birçok noktasında ruhsatsız 50 adet tabanca ve şarjör buldu. Toplanan silahlar kriminale götürüldü. 6 şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.