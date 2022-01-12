SON DAKİKA: Valilikten "karda yürüyen kaçak göçmen" açıklaması
Son dakika... Van Valiliği, kar yağışı altında tek sıra halinde yürüyen ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan yüzlerce kaçak göçmenle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerin Van sınırları içinde değil, İran topraklarında çekildiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, görüntülerin Van sınırları içerisinde çekilmediği belirtilerek, "12.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Van üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşım ile ilgili olarak; yapılan araştırmalarda bahse konu görüntülerin ilimiz sınırları içerisinde çekilmediği tespit edilmiş olup; görüntülerin İran topraklarında çekildiği değerlendirilmektedir" denildi.
Açıklamanın devamında, ocak ayında engellenen kaçak göçmenlerle ilgili de bilgi verilerek şu ifadelere yer verildi:
"Güvenlik birimlerimizce ocak ayı içerisinde illegal yollarla ülkemize girmeye çalışan toplam 1137 düzensiz göçmen engellenmiştir. Ayrıca ocak ayı içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 44 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılarak adli mercilere teslim edilmiştir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, gerek sınır hattında gerekse ilimiz genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelemiz tam bir eşgüdüm ve kararlılıkla devam etmektedir."
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