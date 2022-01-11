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THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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THY’nin tahliye uçağı Kazakistan’dan Türkiye’ye geldi

THY çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin personelleri, Türk vatandaşlar ile tahliye seferi operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'yı taşıyan uçak, İstanbul Havalimanına ulaştı.

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