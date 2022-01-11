Kar tatili olan iller 12 Ocak Çarşamba! Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak hangi illerde okullar tatil?
12 Ocak kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak hangi illerde okullar tatil sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Yurdun birçok bölümü soğuk hava ve kar yağışının etkisi altına girdi. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösterecek kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki; 12 Ocak kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? İşte detaylar…
Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller hangileri? Okulların tatil olup olmadığı, kar yağışı olan illerde merak ediliyor. Öğrenci ve velilerde gözler Valilik ve MEB açıklamalarına çevrildi. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösterecek kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağı tahmin ediliyor. Peki; 12 Ocak Çarşamba yarın okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller listesi…
12 OCAK ÇARŞAMBA KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?
Kar tatili olan iller henüz açıklanmadı. Bu iller açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve Sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkiinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
SICAKLIKLAR AZALIYOR
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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