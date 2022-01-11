11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama: Sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin açıklama: Sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
ABONE OL
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın ölümüne ilişkin açıklama: Sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir." ifadesini kullandı. Çelik, "Yüreğimiz yandı. Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. " dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA