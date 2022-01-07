THY’den Kazakistan’a tahliye seferi

THY'nin Kazakistan'da tarifeli uçuş yaptığı Nur-Sultan, Almatı, Türkistan ve Aktav seferleri 9 Ocak'a kadar iptal edilmişti.

Uçuşların durdurulmasının ardından Almatı'da yatı görevinde olan hem THY'nin hem de diğer Türk hava yolu şirketlerinin yaklaşık 75 uçuş personeli ülkede mahsur kalmıştı.



