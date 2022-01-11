İSKİ son dakika: İstanbul’da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından son dakika açıklaması geldi. Buna göre, İstanbul'un 5 ilçesinde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi ile ilgili duyurunun yayımlanmasının ardından su alamayacak bölgeler araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İsanbul'da münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 12 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelerde 11 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle: