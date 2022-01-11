İSKİ son dakika: İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak?
İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İsanbul'un 5 ilçesinde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. Söz konusu açıklamanın ardından gözler su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve kesinti saatlerine çevrildi. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte İstanbul su kesintisi detayları...
İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından son dakika açıklaması geldi. Buna göre, İstanbul'un 5 ilçesinde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi ile ilgili duyurunun yayımlanmasının ardından su alamayacak bölgeler araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İsanbul'da münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 12 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelerde 11 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi.
Su alamayacak bölgeler şöyle:
İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?
"Eyüpsultan
Rami Yenimahalle,
Düğmeciler mahallesi
İslambey mahallesi
Topçular mahallesi
Bayrampaşa
Yenidoğan mahallesi
İsmetpaşa mahallesi
Orta mahalle
Yıldırım mahallesi
Terazidere mahallesi
Altıntepsi mahallesi
Vatan mahallesi
Kartaltepe mahallesi
Kocatepe mahallesi
Muratpaşa mahallesi
Esenler
Birlik mahallesi
Çiftehavuzlar mahallesi
Kazım Karabekir mahallesi
Menderes mahallesi
Fevzi Çakmak mahallesi
Yavuz Selim mahallesi
Mimar Sinan mahallesi
Nene Hatun mahallesi
Davutpaşa mahallesi
Namık Kemal mahallesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İSKİ son dakika: İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak?
- TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler?
- 11 Ocak son depremler listesi! En son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem mi oldu?
- 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası (maaşı) nerede yattı?
- Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? İşte madde madde detaylar...
- Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte Gönüllüler - Ünlüler takımları...
- ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
- 15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi...
- 10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? İşte 3. finalist...
- Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?
- Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...
- SGK son dakika duyurdu! 2022 yılında ödenecek tutarlar belli oldu! Emzirme, cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması...