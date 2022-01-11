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İSKİ son dakika: İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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İSKİ son dakika: İstanbul’da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak?

İstanbul su kesintisi ne zaman, saat kaçta başlayacak? İSKİ tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, İsanbul'un 5 ilçesinde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. Söz konusu açıklamanın ardından gözler su kesintisinin yapılacağı ilçeler ve kesinti saatlerine çevrildi. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte İstanbul su kesintisi detayları...

İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? stanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından son dakika açıklaması geldi. Buna göre, İstanbul'un 5 ilçesinde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak. Su kesintisi ile ilgili duyurunun yayımlanmasının ardından su alamayacak bölgeler araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İsanbul'da münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 12 Ocak Çarşamba günü saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelerde 11 saat süreyle su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle:

İSTANBUL SU KESİNTİSİ HANGİ İLÇELERDE?

"Eyüpsultan

Rami Yenimahalle,

Düğmeciler mahallesi

İslambey mahallesi

Topçular mahallesi

Bayrampaşa

Yenidoğan mahallesi

İsmetpaşa mahallesi

Orta mahalle

Yıldırım mahallesi

Terazidere mahallesi

Altıntepsi mahallesi

Vatan mahallesi

Kartaltepe mahallesi

Kocatepe mahallesi

Muratpaşa mahallesi

Esenler

Birlik mahallesi

Çiftehavuzlar mahallesi

Kazım Karabekir mahallesi

Menderes mahallesi

Fevzi Çakmak mahallesi

Yavuz Selim mahallesi

Mimar Sinan mahallesi

Nene Hatun mahallesi

Davutpaşa mahallesi

Namık Kemal mahallesi

Gaziosmanpaşa

Merkez Mahallesi

Güngören

Gençosman mahallesi

Sanayi mahallesi

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