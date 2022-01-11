11 Ocak 2022, Salı
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Yargıtay Başsavcılığı ve Rusya Başsavcılığı arasında mutabakat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Yargıtay Başsavcılığı ve Rusya Başsavcılığı arasında mutabakat

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla 13 Ocak'ta mutabakat zaptı imzalanacak.

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