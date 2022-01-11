Metaverse arsa hangi siteden alınır? Metaverse arsa alma yolları! Metaverse sistemine nasıl girilir?
Metaverse arsa hangi siteden alınır? Metaverse arsa alma yolları nelerdir? Metaverse arsa almak isteyenler bu soruların yanıtlarını merak ediyor. Sisteme giriş yapacak ve arsa almak isteyen kişiler Metaverse arsa hangi siteden alınır sorusuna cevap arıyor. Metaverse evreninde, kendinize uygun fiyatlı bir arsa bulabilir ve bu arsaları gelecekte değerlendirebilirsiniz. Peki-, Metaverse arsa alma yolları nelerdir?
Metaverse arsa nasıl, hangi siteden alınır? Metaverse arsa alma yolları nelerdir? Dünyada son günlerde Metaverse çılgınlığı yaşanıyor. Sanal evrenden arsa alarak gelecekte bu arsaları değerlendirmek isteyen kişiler, Metaverse evreninde yatırım yapıyor. Bu sisteme yeni girecek kişiler de Metaverse arsa nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Metaverse arsa hangi sitede?
METAVERSE ARSA HANGİ SİTEDEN ALINIR?
Metraverse arsa satın alınabilecek platformlar:
- OVR
- Sandbox
- Axie Infinity
- Blocktopıa
- Genesis City
- Lunacia
- Decentraland
- MatrixWorld Land Sale
- nextearth. io
- Dvision Network
- myneighboralice
Bu platformlardan birine girerek Metaverse sanal arsa satın alabilirsiniz.
Ek olarak arsa satın alabilmeniz için Metaverse coinlerine ihtiyacınız olacaktır.
METAVERSE ARSA FİYATLARI NE KADAR?
Türkiye'de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor.
İstiklal caddesi ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyata satılıyor.
İstanbul Nişantaşı'nda boş olan yerler 8 OVR (yaklaşık 250 TL) fiyata alıcı buluyor.
İstanbul Boğazı yakınlarındaki parseller 8 OVR (250 TL) fiyata satılıyor.
İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.
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