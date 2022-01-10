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10 Ocak koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Sağlık Bakanlığından SON DAKİKA açıklaması

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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10 Ocak koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Sağlık Bakanlığından SON DAKİKA açıklaması

Sağlık Bakanlığı 10 Ocak 2021 tarihine ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı. Peki, Türkiye'de 1 günde kaç kişi korona virüsten öldü? Vaka rakamları Türkiye'de ne kadar oldu? Aşılama verilerinde son durum ne? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı, 10 Ocak 2021 tarihine ait 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19 tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son tabloyu yorumladı.

Bakan Koca, "Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?" dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

8 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

7 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

6 OCAK KOVİD-19 TABLOSU

5 OCAK

4 OCAK

3 OCAK

2 OCAK

1 OCAK

31 ARALIK

30 ARALIK

29 ARALIK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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