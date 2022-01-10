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Enes Çakmak öldü mü? TikTok fenomeni Enes Alf trafik kazası geçirdi, son durum nedir? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Enes Çakmak öldü mü? TikTok fenomeni Enes Alf trafik kazası geçirdi, son durum nedir? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Enes Çakmak öldü mü? TikTok fenomeni Enes Çakmak trafik kazası geçirdi. Enes Alf adıyla tanınan TikTok fenomeninin hayatını kaybettiği haberleri sosyal medyada yayılmaya başladı. Bu gelişmelerin ardından "Enes Çakmak öldü mü?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, Enes Çakmak öldü mü?TikTok fenomeni Enes Alf trafik kazası geçirdi, son durum nedir? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Enes Alf öldü mü? Gerçek adı Enes Çakmak olan TikTok fenomeni Enes Alf trafik kazası geçirdi. Yaklaşık iki hafta önce geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma kaldırılan Enes Alf'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Bilal ve Can Alf'le bir grup olarak tanınan Enes Alf ile ilgili yakın arkadaşı Can Yıldırım'dan açıklama geldi. Peki, Enes Çakmak öldü mü? Enes Alf trafik kazası geçirdi, son durum nedir? İşte haberin detayları...

ENES ÇAKMAK ÖLDÜ MÜ?

İki hafta önce trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Enes Çakmak'ın vefat ettiğini duyurdu.

İşte Can Yıldırım'ın o paylaşımı:

ENES ÇAKMAK KİMDİR?

Enes Çakmak, 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Çakmak, sosyal medyada Enes Alf adıyla tanınıyor.

Enes Çakmak'ın "Enesalf" kullanıcı adıyla TikTok hesaında toplam 2.5 milyon takipçisi bulunuyor. Instagram'da ise 154 bin takipçisi vardır.

(Sağdaki Enes Çakmak, soldaki Can Yıldırım)

Sosyal medyada videoları on binlerce beğeni alan Enes Çakmak'ın hayatına dair internette pek fazla bilgi bulunmuyor.

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