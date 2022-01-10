Enes Çakmak öldü mü? TikTok fenomeni Enes Alf trafik kazası geçirdi, son durum nedir? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Enes Alf öldü mü? Gerçek adı Enes Çakmak olan TikTok fenomeni Enes Alf trafik kazası geçirdi. Yaklaşık iki hafta önce geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakıma kaldırılan Enes Alf'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Bilal ve Can Alf'le bir grup olarak tanınan Enes Alf ile ilgili yakın arkadaşı Can Yıldırım'dan açıklama geldi. Peki, Enes Çakmak öldü mü? Enes Alf trafik kazası geçirdi, son durum nedir? İşte haberin detayları...

ENES ÇAKMAK ÖLDÜ MÜ?

İki hafta önce trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Çakmak'ın yakın arkadaşı Can Yıldırım, resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Enes Çakmak'ın vefat ettiğini duyurdu.

İşte Can Yıldırım'ın o paylaşımı: