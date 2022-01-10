Bakan Adil Karaismailoğlu’na hakaret ve iftira olayı! Mahkemeden Kemal Kılıçdaroğlu’na 2 dava

"KILIÇDAROĞLU, ASILSIZ İFTİRA VE TEHDİT İÇEREN İDDİA VE İTHAMLARDA BULUNDU"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel'in Nöbetçi İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 10 Ocak'ta sunulan dava dilekçesinde şöyle denildi:



"Davalı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Ocak 2022 tarihinde Habertürk TV TekeTek programında yaptığı konuşmasındaki beyanları ile müvekkilimin kişilik haklarına yönelik asılsız iftira ve tehdit içeren iddia ve ithamlarda bulunmak ve yalan söylemek suretiyle kişilik haklarını alenen ağır şekilde ihlal etmiştir."

"Davalının TekeTek programında yapmış olduğu konuşmasındaki beyanları ile müvekkilimi asılsız iddialar ile kamuoyu husumetine maruz bırakmış ve masumiyet karinesini hiçe sayarak ağır hakaret ve iftira içeren isnatlarda bulunmuştur. Söz konusu iddiaları ile ilgili olarak konuşmasını hiçbir belge veya materyal ile desteklememiş sadece iftira kastıyla hareket ederek müvekkilimin kişilik haklarını ağır şekilde ihlal etmiştir."

"Müvekkilim geçmiş görevleri esnasında yolsuzluk yapmış olduğu iddia edilmekte ise bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt veyahut delil mevcut değildir. Programda davalının elinde salladığı tüm belgeler yalan ve uydurmadır. Zaten davalının ve çalışma ekibinin ellerinde gerçek bir belge olmuş olsa idi bunu kamuoyuna kolay yoldan servis edilebilirlerdi. Bu iddiaların tamamı yalandır. Durum bu şekildeyken söz konusu asılsız uydurma beyanlar ile müvekkilimin kamuoyuna husumetine maruz bırakılmasının tarafımızca kabulü mümkün olmamak ile beraber, Muhalefet Partisi lideri olan davalının bu tarz beyanlarda bulunurken adeta çamur at izi kalsın tarzındaki tutumu kendisinin siyaset hayatı boyunca kullanmış olduğu bir yöntemdir. Bu tehdit dili muhalefetin klasik yöntemlerinden biridir."



