09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Mustafa Şentop ve Adil Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na jet yanıt

Mustafa Şentop ve Adil Karaismailoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na jet yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022
ABONE OL
Mustafa Şentop ve Adil Karaismailoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na jet yanıt

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskın girişimi üzerinden kendisini mağdur göstererek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu bunla da yetinmeyip Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaioğlu üzerinen yeni bir gündem oluşturma çabasına soyundu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaioğlu'nun İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemle ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atan Kılıçdaroğlu'na cevabı gecikmedi. Canlı yayına önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz cuma günü, ayın 7'sinde dava edilmiştir, mahkemede hesap verecektir." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA