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Diyarbakır’ın Lice'de 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Diyarbakır’ın Lice’de 516 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen Eren Kış-3 Şehit Jandarma Er Neşet Öcal operasyonunda 516 kilo esrar ele geçirildi.

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