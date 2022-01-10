10 Ocak 2022, Pazartesi
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A Haber Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da!

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Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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A Haber Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da!

Sokakların savaş alanına döndüğü Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’a giren ilk haber kanalı A Haber oldu.

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