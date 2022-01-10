MİT binasına saldırdılar! Silah mağazalarını yağmaladılar | Kazakistan'da neler oluyor? Büyükelçi A Haber'e açıkladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) binasına saldırdılar... 5 silah mağazasını yağmaladılar... Kazakistan'da neler oluyor? Halk sokağa neden döküldü? Binlerce teröristin Almatı şehrini ateş çemberine çevirdi. Peki ülkedeki son durum nasıl? Protestoların arkasında kim ya da kimler var? FETÖ, Soros, Rusya ve Batı bu gösterilerin neresinde? A Haber canlı yayınına katılan Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, çarpıcı açıklamalarda bulundu.