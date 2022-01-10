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Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Uzmanlar saat verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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Meteoroloji’den İstanbul için fırtına uyarısı! Uzmanlar saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonlarca İstanbulluya önemli uyarılarda bulundu. Bu akşamdan itibaren İstanbul'da fırtına çıkacağını belirten Meteoroloji saat vererek uyardı. Aynı zamanda Marmara ve Kıyı Ege ile, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kesimleri ve Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği bildirildi.

Meteoroloji yarın İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, Marmara ve Kıyı Ege ile, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kesimleri ve Akdeniz kıyılarının yağışlı geçeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

14 KENT İÇİN SARI KOD UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak Pazartesi günü için; Adana, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Mersin, Ordu, Sivas, Trabzon ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verdi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü kar ve karla karışık yağmur beklenirken, Ankara'da ise sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek.

Başkent'te çarşamba günü beklenen kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir ve Bilecik hariç) Marmara ve Kıyı Ege ile Ege Bölgesi'nin güney kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, tahmin ediliyor.

SALI

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PERŞEMBE

CUMA

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