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Türkiye'den Kazakistan açıklaması! Her türlü desteği vereceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Türkiye’den Kazakistan açıklaması! Her türlü desteği vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da yaşanan olayları değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz" dedi. Afganistan durumunu değerlendiren Çavuşoğlu, kadın haklarının önemine dikkat çekti.

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