Deltacron nasıl anlaşılır? Yeni mutasyon Deltacron belirtileri nelerdir? Deltacron özellikleri…

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Bu suşun patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olup olmadığı bilinmiyor. Delta ve Omicron'a baskın gelip gelmeyeceğini de zamanla göreceğiz" dedi.

Araştırmacılar, verilieri Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdi.