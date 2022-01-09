Deltacron nasıl anlaşılır? Yeni mutasyon Deltacron belirtileri nelerdir? Deltacron özellikleri…
Deltacron belirtileri nelerdir? Deltacron nasıl anlaşılır? Yeni mutasyon Deltacron kısa sürede dünyanın dikkatini çekti. Omicron’dan sonra çıkan ve hızla yayıldığı görülen Deltacron varyantı; Omicron ile Delta’nın birleşiminden ortaya çıktı. Henüz etkileri bilinmeyen virüsün belirtilerinin nasıl olduğu ise merak ediliyor. Peki; Deltacron belirtileri nelerdir?
Deltacron belirtileri nelerdir? Deltacron özellikleri merak edilmeye başlandı. Deltacron isimli varyant ortaya çıktı. Delta ve Omicron varyantlarının birleşimiyle ortaya çıktığı belirlenen Deltacron'un belirtileri ve bıraktığı etkiler ise arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki; Deltacron belirtileri nelerdir?
DELTACRON ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Kıbrıs Üniversitesi'ndeki biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, delta genomlarında Omicron benzeri genetik imzalar nedeniyle 'Deltacron' isimli varyantın ortaya çıktığını ifade etti.
Şimdiye kadar 25 kişide tespit edilen yeni varyantın etkilerinin ne olduğunu söylemek içinse henüz çok erken.
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Bu suşun patolojik mi yoksa daha bulaşıcı mı olup olmadığı bilinmiyor. Delta ve Omicron'a baskın gelip gelmeyeceğini de zamanla göreceğiz" dedi.
Araştırmacılar, verilieri Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdi.
Omicron varyantına bağlı olarak dünya çağındaki koronavirüs vakaları artmış durumda. Şimdiye kadar koronada 46 mutasyonun görüldüğü biliniyor.
DELTACRON BELİRTİLERİ NELERDİR?
Deltacron belirtileri henüz net olarak ortaya konmuş değil.
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