Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul’da bugün 90’lı yıllara geri dönüş vardır

Bu noktada belediyelerin sıfır atık birimlerini eğer kurmadılarsa bir an evvel oluşturmalarını bekliyoruz. Bugün İstanbul'umuzda hava kalitesini 39 istasyondan sürekli izliyoruz. Yine 225 istasyonda da egzoz emisyon ölçüm istasyonunda yaklaşık 2 milyon aracın egzoz gazı emisyonunu ölçmek suretiyle hava kirliliğini takip ediyoruz. Yüzme suyu noktasında da 90 noktayı online izlemeye devam ediyoruz" dedi.

En büyük, en özel projelerden birinin Atatürk Havalimanı'nda yapılan olacak millet bahçesi olduğunu söyleyen Bakan Kurum, burasının tamamlandığında dünyada örnek gösterilen şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacağını vurguladı. Kanal İstanbul üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt veren Bakan Kurum, "Maalesef istemezükçü zihniyet aslında bu ülkenin AK Parti eliyle büyümesine, kalkınmasına karşı duruşlarını gizlemek için Kanal İstanbul'u bahane ediyorlar, kullanıyorlar. Bir bakıyorsunuz müteahhitlerimiz, bir bakıyorsunuz kurumlarımız, vatandaşlarımız tehdit ediliyor. Bu tehdit dilini kullananlar şunu çok iyi bilmelidir ki bizim milletimiz tehditlere kulak asmamıştır, bundan sonra da asmayacaktır. Biz her projeyi yaptığımız gibi vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız" diye konuştu.