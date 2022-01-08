Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Manavgat’ta duyurdu! Tampon bölgeler oluşturuluyor

"İNSANÜSTÜ GAYRETLE YANGIN İLE MÜCADELE ETTİK"

Yangının ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla Manavgat'ta olduğunu ve vatan müdafaası verir gibi günlerce insanüstü gayretle bakanlıklar, ormancılar, AFAD, UMKE, TOKİ, İller Bankası, Kızılay, jandarma, emniyet ve itfaiye ekiplerinin yangınla mücadele ettiğini belirten Bakan Kurum, yapılanları şöyle sıraladı:

"İlk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yaptık. Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun ve buraya yaptığımızda iyi ki bu evleri yaptık, bu evlerde vatandaşlarımız mutlu mesut şekilde yaşıyor diyeceğimiz anlayışla çalışmalarımızı başlattık ve bir yıl içerisinde de vatandaşlarımızla anlaşmak kaydıyla konutlarımızı kendilerine teslim edeceğimizi ifade etmiştik. Şimdi hamdolsun inşaatlarımız fiilen köylerimizde başladı. Arsalardaki sorunların hallolması vatandaşlarımızın muvafakatleriyle birlikte inşaatlarımızı başlattık."