Bakan Murat Kurum’dan tüm sektörlere “Yeşil Kalkınma” projeleri çağrısı

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE TÜM FIRSATLARIYLA YEŞİL KALKINMA DEVRİMİ DURUYOR

"İklim değişikliği, salgın, sürdürülebilir ekonomi, teknoloji ve inovasyon üzerinden sektördeki yeniliklerin ele alındığı etkinlikte konuşan Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin "2053 net sıfır emisyon" hedefi ile "yeşil kalkınma" hedefinin bulunduğunu belirterek, "Yeşil kalkınma devrimiyle, artık çevrecilik, şehircilik, tarım, ticaret, sanayi ve hatta sanata kadar tüm kavramlar kabuk değiştirecek, dönüşecek." dedi.

Bugün, süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yürüttüğü, 17 bakanlık ve tüm kamu kurumları; sanayiciler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de katkı sağlayacağı, orta ve uzun vadeli kalkınma plan ve programlarını, yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği şekliyle hazırlamaya gayret ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, "Hedefimiz çok büyük! Bakın Türkiye; siyasi istikrarsızlıklar, işgal girişimleri nedeniyle Sanayi Devrimi'ni kaçırmış; darbeler, cuntalar, koalisyon hükümetlerinin getirdiği güvensizlikler ve bunların getirdiği özgüvensizlikle beraber Teknoloji Devrimine yeterli uyumu sağlayamamıştır. Fakat bugün, istikrar ve güven ortamını sağlamış, tüm ağırlıklarından, bagajlarından kurtulmuş, her alanda yüksek devlet iradesi ortaya koyan bir Türkiye var. Ve şimdi bu Türkiye'nin önünde, tüm fırsatlarıyla beraber Yeşil Kalkınma Devrimi durmaktadır." diye konuştu.

"TÜRKİYE, YEŞİL KALKINMAYA LİDERLİK EDEN ÜLKE OLACAK"

Türkiye'nin yeşil kalkınmaya maruz kalan değil, bu dönemi yöneten, yönlendiren, liderlik eden ülke olacağının altını çizen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeşil kalkınma devriminin sadece Türkiye'yi değil, tüm bölgeyi hareketlendireceğini kaydetti.