Akıl tutulması yaşayan Nevşin Mengü alay konusu oldu! Bakan Varank küstah sözleri karşılıksız bırakmadı
Başkan Erdoğan hazımsızlığı ile bilinen Nevşin Mengü, yine akıl tutulması yaşatan bir paylaşım yaptı. Dün Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden Başkan Erdoğan, Maylo isimle köpekle de yakından ilgilendi. Muhalif olmak adına buna da bir eleştiri getirmeye çalışan Mengü sosyal medya hesabından "Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan." ifadelerini kullandı. Seviyeyi dip noktasına kadar çekmek isteyen kronik muhalif Nevşin Mengü'ye yanıt Bakan Varank'tan geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarının tedavi, aşı ve bakım hizmetlerinin modern, hızlı ve güvenli koşullarda sağlanması amacıyla kurulan Beykoz Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
Erdoğan, buradaki Jack Russell Terrier cinsi köpek Maylo ile yakından ilgilendi.
NEVŞİN MENGÜ'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM!
Gazeteci Nevşin Mengü, Başkan Erdoğan'ın Maylo ile yakından ilgilendiği görüntülerin olduğu videoyu paylaşarak 'Tek bir tane mutlu köpek bulup Cumhurbaşkanı'nın huzuruna çıkarmışlar anlaşılan.' ifadelerini kullandı.
VARANK'TAN CEVAP: DÜNYANIN EN AMANSIZ HASTALIĞI...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mengü'nün paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi.
Varank, "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik." ifadelerini kullandı.
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