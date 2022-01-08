Akıl tutulması yaşayan Nevşin Mengü alay konusu oldu! Bakan Varank küstah sözleri karşılıksız bırakmadı

VARANK'TAN CEVAP: DÜNYANIN EN AMANSIZ HASTALIĞI...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mengü'nün paylaşımına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Varank, "Müzmin muhaliflik dünyanın en amansız hastalığı! 20 yılda sokak köpeklerini bile mutlu etmeyi bir şekilde başardık ama müzmin muhaliflerin yüzünü güldüremedik." ifadelerini kullandı.