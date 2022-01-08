Devlet Bahçeli’den sokak çağrısı yapan muhalefete sert tepki: Türkiye’den Kazakistan mı çıkarmayı düşünüyorsunuz?

"TÜRK LİRASINI BAYRAK GİBİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu herkesi kendi gibi sanıyor yine çuvallıyor yine faka basıyor. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor bir de pervasızca milliyetçilik taslıyor. Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın.

Milliyetçiliğe girmekten kaçınmalısın. Demirtaş'tan uyarı, PKK'dan ihtarname almaktan kaçamazsın. Türk Lirasını bir bayrak gibi savunmaya devam edeceğiz. Ama sen bunu anlayamazsın. Şerefi 1 dolar olan şerefsizlerle aynı gemidesin.