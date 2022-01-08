08 Ocak 2022, Cumartesi
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Son dakika: Türkiye'den Mısır'a taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika: Türkiye’den Mısır’a taziye mesajı

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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