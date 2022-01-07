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Son dakika: ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi

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Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Son dakika: ABD’nin yeni büyükelçisi Jeff Flake Türkiye’ye geldi

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul’a geldi. Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara’ya gitti. Flake, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul'a geldi. VIP Terminalini kullanmayan Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara'ya gitti.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

İstanbul Havalimanı'nda kendisini bekleyen gazetecilere Türkçe 'Merhaba' diyen Flake, soruları, "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bıraktı.

ABD’nin yeni büyükelçisi Flake Türkiye’de ABD'NİN YENİ BÜYÜKELÇİSİ FLAKE TÜRKİYE'DE

Flake Ankara'ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.

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