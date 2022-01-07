Son dakika: ABD'nin yeni büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'ye geldi
Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul’a geldi. Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara’ya gitti. Flake, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.
ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, İstanbul'a geldi. VIP Terminalini kullanmayan Büyükelçi Flake, aktarmalı olarak Ankara'ya gitti.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
İstanbul Havalimanı'nda kendisini bekleyen gazetecilere Türkçe 'Merhaba' diyen Flake, soruları, "Hoş karşılıma için teşekkür ederim" diyerek yanıtsız bıraktı.
Flake Ankara'ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başlayacak.
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