Başkan Erdoğan Gökbey’i yerinde inceledi! Yerli ve milli helikopterden müjdeli haber

EN ZORLU ŞARTLARDA DAHİ HİZMET VEREBİLECEK

En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor. 'Özgün Helikopter Programı' kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.