TikTok savcısı kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir, kaç yaşında, nereli? TikTok savcısı kimdir? TikTok isimli sosyal medya platformunda video çekenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, bu akıma bir Cumhuriyet Savcısı da katıldı. Ancak Savcı Saltabaş'ın çektiği görüntüler bazı tepkilere yol açtı. Hesabından yarı çıplak halde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.