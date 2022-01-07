TikTok savcısı kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
TikTok savcısı kimdir? TikTok isimli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarla gündem olan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş açığa alındı. Saltabaş’ın görüntüleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Genç savcının görüntülerde yarı çıplak bir şekilde spor yaptığı görülüyor. Peki; Nusreddin Saltabaş kimdir? TikTok savcısı Nusreddin Saltabaş kimdir, kaç yaşında, nereli?
Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir, kaç yaşında, nereli? TikTok savcısı kimdir? TikTok isimli sosyal medya platformunda video çekenlerin sayısı gün geçtikçe artarken, bu akıma bir Cumhuriyet Savcısı da katıldı. Ancak Savcı Saltabaş'ın çektiği görüntüler bazı tepkilere yol açtı. Hesabından yarı çıplak halde spor yaptığı görüntüleri paylaşan Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.
NUSREDDİN SALTABAŞ KİMDİR?
TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem oldu.
Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Manisa Turgutlu Savcısı olan Saltabaş görevden uzaklaştırıldı.
NE OLDU?
Savcı Saltabaş'ın spor yaptığı ve şarkı söylediği anlara ilişkin paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı.
Bu gelişme üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti. Savcı Saltabaş hakkında, "mesleğe yakışmayan tavırlar sergilediği" gerekçesiyle HSK 1. Dairesi tarafından inceleme başlatıldı.
Bu kararın ardından toplanan HSK 2.Dairesi Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Karar sonrası Savcı Saltabaş sosyal medya hesabını kapattı. Ayrıca istifasını HSK'ya gönderdi.
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