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Türk savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan son teknolojileri tek tek inceledi

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşlik etti. Başkan Erdoğan tarihi törendeki konuşmasını yapmadan önce Türk savunmasına güç veren ve verecek olan projeleri yakından inceledi. Öte yandan Başkan Erdoğan savunma ürünlerine imzasını attı. İşte fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 06.01.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 20:21
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Türk savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan son teknolojileri tek tek inceledi

"İHA, SİHA VE TİHA ÜRETİMİNDE ARTIK DÜNYANIN İLK ÜÇ ÜLKESİ İÇİNDEYİZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) "Millî Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar" Programı ve Millî Muharip Uçak Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

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Türk savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan son teknolojileri tek tek inceledi

Savunma sanayi için çok önemli tesislerin açılış töreni vesilesiyle katılımcılarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Erdoğan, hükûmete geldiklerinde, her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de "artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini ve adımlarını atmaya başladıklarını hatırlatarak, "Kendi kendine yeten, ülkemizi kimseye muhtaç etmeyecek, yerli ve millî sistemleriyle dostlarına da elini uzatan tam bağımsız bir savunma sanayi kurmak için tüm imkânları seferber ettik" dedi.

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Türk savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan son teknolojileri tek tek inceledi

"Savunma Sanayi İcra Komitemizin 2004 yılı Mayıs toplantısı, dışarıdan hazır alımların terk edilmesi ve millî savunma sanayimizin öncelikli kaynak olarak yapılandırılması konusunda âdeta bir dönüm noktası olmuştur" sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Erdoğan, "Bugün Türk savunma sanayi, Cumhurbaşkanlığına bağlı Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda; yüklenicileri, araştırma kuruluşları, üniversiteleri, geliştirdiği özgün ürünleri ve ihracatıyla, ülkemizin en önemli sektörlerinden biri hâline gelmiştir" ifadesini kullandı.

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Türk savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan son teknolojileri tek tek inceledi

"SAVUNMA SANAYİ PROJELERİNİN BÜTÇESİ 5,5 MİLYAR DOLARDAN 75 MİLYAR DOLARA YÜKSELMİŞTİR"

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nitekim ülkemizde 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bugün 750'yi geçerken, bu alanda faaliyet gösteren firmalarımızın sayısı da 56'dan bin 500'e çıkmıştır. Aynı şekilde, savunma sanayi projelerinin bütçesi 5,5 milyar dolardan 75 milyar dolara, sektörün yıllık cirosu 1 milyar dolardan 10 milyar dolara, ihracatımız 248 milyon dolardan 3 milyar 224 milyon dolara yükselmiştir."

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Türk savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan son teknolojileri tek tek inceledi

Kara ve deniz araçlarında, sadece Türkiye'nin değil, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke hâline geldiklerini kaydeden Başkan Erdoğan, "Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz" dedi.