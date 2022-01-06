Türk savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan son teknolojileri tek tek inceledi

Savunma sanayi için çok önemli tesislerin açılış töreni vesilesiyle katılımcılarla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Erdoğan, hükûmete geldiklerinde, her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de "artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini ve adımlarını atmaya başladıklarını hatırlatarak, "Kendi kendine yeten, ülkemizi kimseye muhtaç etmeyecek, yerli ve millî sistemleriyle dostlarına da elini uzatan tam bağımsız bir savunma sanayi kurmak için tüm imkânları seferber ettik" dedi.