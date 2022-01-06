06 Ocak 2022, Perşembe
Türk savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan son teknolojileri tek tek inceledi
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'daki TUSAŞ Tesisleri'nde "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de eşlik etti. Başkan Erdoğan tarihi törendeki konuşmasını yapmadan önce Türk savunmasına güç veren ve verecek olan projeleri yakından inceledi. Öte yandan Başkan Erdoğan savunma ürünlerine imzasını attı. İşte fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 20:21
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