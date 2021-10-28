HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu haddini aştı! TBMM Başkanı Şentop’a parmak salladı

ŞENTOP DA TEPKİ GÖSTERDİ

TBMM Başkanı Şentop ise meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi. Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.

Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam etti. Olayın büyümesi üzerine AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.