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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu haddini aştı! TBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı

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Giriş Tarihi: 28.10.2021 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021
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HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu haddini aştı! TBMM Başkanı Şentop’a parmak salladı

Son dakika haberi... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında haddini aşan Gergerlioğlu, Şentop'a parmak salladı. Gerginliğin büyümesi üzerine toplantıya ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında bir gerginlik yaşandı.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz alırken, HDP'li Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi, gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla sonuçlanan gelişmeleri dile getirdi. Gergerlioğlu, bu sırada milletvekili dokunulmazlığını korumadığını iddia edenTBMM Başkanı Şentop'a parmak salladı.

ŞENTOP DA TEPKİ GÖSTERDİ
TBMM Başkanı Şentop ise meselenin şahsileştirildiğini belirterek, Gergerlioğlu'na tepki gösterdi ve komisyona konuşmasını istedi. Şentop ve Gergerlioğlu arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz toplantıya ara verdi.

Arada da Şentop ve Gergerlioğlu arasındaki tartışma devam etti. Olayın büyümesi üzerine AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi.

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